Украина ждет от Грузии доказательств того, что она не помогает России — Кулеба 5 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился мыслями о возможной помощи грузинских властей России в избежании санкций.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

В эфире телемарафона он заявил, что влияние санкций на РФ давно было бы минимизировано, если бы Украина не имела рычагов влияния на Грузию и другие страны. В ситуациях, когда контакта с иностранным правительством нет, украинские власти находят влиятельного партнера.

Видео дня

«Что касается Грузии, то мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов от Грузии, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать к ним, если эти доказательства и аргументы не будут достаточно убедительными», — заявил министр.

Слушайте подкаст на эту тему

По данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии.



При этом Грузия отрицает информацию украинской разведки по поводу предоставления своей территории РФ для перевоза контрабанды, включая военную технику, в обход международных санкций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.