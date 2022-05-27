Украина примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в июне

27 мая, 21:48
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НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Украина примет участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится 15−16 июня в Брюсселе.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Также к этому заседанию присоединится Финляндия, Грузия, Швеция и Европейский союз.

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«Встреча начнется с рабочего обеда 15 июня, к участию в котором приглашены партнеры: Финляндия, Грузия, Швеция, Украина и Европейский союз», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 15 июня в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по Украине, инициированное США.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Грузия Евросоюз НАТО Российская агрессия Брюссель Швеция Финляндия Война России против Украины

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