Украина примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в июне 27 мая, 21:48 Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Украина примет участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится 15−16 июня в Брюсселе.

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Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Также к этому заседанию присоединится Финляндия, Грузия, Швеция и Европейский союз.

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«Встреча начнется с рабочего обеда 15 июня, к участию в котором приглашены партнеры: Финляндия, Грузия, Швеция, Украина и Европейский союз», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 15 июня в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по Украине, инициированное США.

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