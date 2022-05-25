«Нельзя упустить исторический момент». Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС — президент Эстонии 25 мая, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз и Украина (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Украина должна получить статус кандидата на членство в ЕС, а Эстония, другие страны Балтии и Польша готовы поддержать Киев на этом пути.

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Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает Укринформ.

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«С моими коллегами из Литвы, Латвии и Польши мы предложили Украине нашу помощь. Украина должна стать кандидатом в членство в ЕС», — заявил президент Эстонии.

Карис подчеркнул, что его страна поддерживает политику расширения ЕС. Он отметил, что Эстонии путь к членству в Евросоюзе занял девять лет.

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Карис также добавил, что война России против Украины значительно изменила безопасность и экономическую ситуацию в регионе. Она показала странам, желающим быть членами ЕС, насколько важно двигаться вперед к этой цели.

«Это также важно для стран ЕС, поскольку мы не хотим иметь серые зоны в нашем соседстве», — констатировал Карис.

По его убеждению, «нельзя упустить этот исторический момент», когда 80−90% людей в этих странах поддерживают членство своих стран в ЕС.

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