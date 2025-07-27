Уиткофф назвал прекращение войны в Украине задачей, которую надо выполнить до конца президентского срока Трампа

Стив Уиткофф заявил, что ждет мирного соглашения, которое прекратит войну России против Украины, до конца президентского срока Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф назвал прекращение войны в Украине задачей, которую необходимо выполнить до 2029 года — конца президентского срока Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью невестке Трампа Ларе Трамп в эфире Fox News.

Она спросила Уиткоффа, каковы его ожидания на ближайшие три с половиной года — до завершения срока работы нынешней администрации.

«Что мы решим российско-украинский [конфликт], достигнем мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Это война. Gрезидент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим», — заявил спецпосланник Трампа.

Заявления Трампа о сроках завершения войны России против Украины

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет закончить российско-украинскую войну за 24 часа. Он также утверждал, что завершит войну «еще до того, как зайдет в Овальный кабинет».

8 января спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что ставит своей целью в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти способ развязывания полномасштабной войны РФ против Украины.

1 февраля он сказал, что у президента США якобы есть «надежный план» для прекращения войны России против Украины и начала мирных переговоров. Тогда Келлог предположил, что для достижения прекращения огня и постоянного мира понадобится «не очень много времени».

25 апреля Трамп заявил, что его обещание закончить войну в Украине «за 24 часа» было образным.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной через 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.