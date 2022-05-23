Установили имена 166 командиров. В войне РФ против Украины участвуют все способные идти в наступление подразделения российской армии — СМИ 23 мая, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

​​Издание Проект установило имена 166 российских командиров вторжения в Украину и узнало, что в войне страны-агрессора России против Украины участвуют все способные идти в наступление подразделения российской армии.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Журналисты заявили, что им удалось определить более 150 подразделений российской армии, которые участвуют в войне, и установить личности 166 командиров вторжения.

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«Все они собраны в нашей базе, которая многое объясняет про эту „специальную военную операцию“. Становится понятнее, почему у армии низкий боевой дух, из-за чего военные занимаются мародерством и каков масштаб российского вторжения», — заявили журналисты.

Издание сообщает, что в базу вошли командиры бригад, полков, дивизий, армий, а также высшие чиновники Минобороны и Генштаба.

«Мы выяснили, сколько из них связаны с Украиной, обнаружили у офицеров огромное количество долгов и штрафов ГИБДД, выяснили, сколько они зарабатывают, узнали их средний возраст и уровень образования», — сказано в материале.

Журналисты узнали, что в войне участвуют все способные идти в наступление подразделения российской армии.

«Все сухопутные армии, все наступательные силы ВДВ, все соединения разведки, морская пехота всех четырех флотов, самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация. Более того, их стянули со всей страны», — сказано у материале.

По информации Проекта, на войну отправили даже 15-ю Александрийскую мотострелковую бригаду из поселка Рощинский Самарской области.

«Эта бригада — единственное миротворческое соединение в стране, которое Россия может направлять для решения международных конфликтов под эгидой ООН» — говорится в расследовании.

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