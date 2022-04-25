Победа Макрона на выборах президента. Франция продолжит ужесточать санкции против РФ — госсекретарь

25 апреля, 17:32
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

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Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страна после переизбрания президента Эммануэля Макрона на второй срок продолжит выступать за ужесточение санкций против РФ.

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В интервью CNN он сказал, что ситуация непростая, потому что санкции против РФ не могут не оказывать влияния на жизнь французов.

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«Мы должны усиливать санкции, поскольку война все еще продолжается, мы не можем это оставить. В то же время мы также должны защитить людей, особенно бедных, от роста цен на продукты и энергетику. Следовательно, мы должны быть очень прозрачными и четкими: мы будем их защищать, однако, мы не можем сказать, что ситуация станет легкой — что мы будем оказывать давление на Россию и не иметь от этого никаких последствий», — отметил госсекретарь.

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Он заметил, что Макрон ясно говорил об этом еще с начала полномасштабного российского вторжения.

«Да, санкции будут иметь влияние на жизнь французского народа, мы справимся с этим. Мы будем пытаться смягчить это влияние, но мы не можем сказать, что у войны нет никакой цены», — сказал Клеман Бон.

https://twitter.com/amanpour/status/1518494832775380996

44-летний Макрон, который стал президентом в 2017 году, представлял на выборах партию Вперед, республика! Он станет лишь третьим президентом в современной истории Франции, дважды подряд занимавшим президентский пост.

Во время выступления после обнародования первых результатов экзитполов Ле Пен признала свое поражение.

Во втором туре предыдущих президентских выборов — в мае 2017 года — Макрон также одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым главой государства.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Франция Санкции против России Санкции ЕС Эммануэль Макрон Санкции Война России против Украины

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