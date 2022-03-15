Нападение российских оккупантов. Турция контактирует с Украиной и Россией касательно прекращения огня — МИД

15 марта, 13:49
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Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает контакты с Украиной и Россией по прекращению огня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Турция контактирует с Украиной и Россией в вопросе достижения соглашения по режиму прекращения огня», — сказал он.

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По его словам, Турция также сотрудничает и с Украиной, и с Россией касательно эвакуации своих граждан из Украины.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Турция Война России против Украины

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