Турция ожидает «справедливого мира» между Россией и Украиной — Эрдоган

26 мая, 16:20
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

В Турции считают, что Украине и России необходимо как можно скорее установить «справедливый мир» путем дипломатии.

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Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

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Эрдоган подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут «справедливый мир».

При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Война России против Украины

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