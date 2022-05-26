Турция ожидает «справедливого мира» между Россией и Украиной — Эрдоган 26 мая, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

В Турции считают, что Украине и России необходимо как можно скорее установить «справедливый мир» путем дипломатии.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

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Эрдоган подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут «справедливый мир».

При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

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