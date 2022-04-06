На уровне глав МИД. Турция надеется на новый раунд переговоров между Украиной и Россией 6 апреля, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ / Ukrainian Presidential Press Service / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Он добавил, что встреча может пройти на уровне глав МИД.

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Об этом сообщает Sabah.

«Мы ожидаем новых переговоров между Украиной и Россией», — цитирует агентство главу турецкого МИД.

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По его словам, новые переговоры, скорее всего, пройдут на уровне министров иностранных дел Украины и России.

2 апреля глава фракции Слуга народа и украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным с высокой вероятностью состоится в Турции. Точной даты переговоров еще нет.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Зеленский и Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после «уточнения деталей».

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