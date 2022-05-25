Три страны Евросоюза поддерживают мирные переговоры с Россией — Reuters 25 мая, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Флаг Евросоюза (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Италия, Венгрия и Кипр поддержали идею призвать Украину и Россию к прекращению огня и проведению мирных переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на проект совместного заявления лидеров ЕС, которое должно быть обнародовано на саммите 30−31 мая.

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По данным Reuters, во время заседания постоянных представителей ЕС 20 мая Италия предложила добавить в текст совместного заявления положения о мирных переговорах и прекращении огня как первоочередную цель Евросоюза.

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Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.



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