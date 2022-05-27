США заказали еще партию Stinger для Украины — Reuters

27 мая, 19:43
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Stinger (Фото:REUTERS/Richard Chung RC/DY)

Stinger (Фото:REUTERS/Richard Chung RC/DY)

Пентагон заказал у компании Raytheon Technologies еще одну партию переносных зенитных комплексов Stinger. Их планируют отправить в Украину, сообщает Reuters.

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Согласно документу, который получило агентство, в среду Пентагон заключил с компанией контракт на поставку 1468 комплексов Stinger.

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В документе не говорится о сроках исполнения заказа, но по оценкам агентства, доставка Stinger в Украину может занять около месяца.

Пентагон и Raytheon пока не комментировали информацию, распространенную в СМИ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооружение Военная помощь Война России против Украины Stinger

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