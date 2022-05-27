США заказали еще партию Stinger для Украины — Reuters
Stinger (Фото:REUTERS/Richard Chung RC/DY)
Пентагон заказал у компании Raytheon Technologies еще одну партию переносных зенитных комплексов Stinger. Их планируют отправить в Украину, сообщает Reuters.
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Согласно документу, который получило агентство, в среду Пентагон заключил с компанией контракт на поставку 1468 комплексов Stinger.
В документе не говорится о сроках исполнения заказа, но по оценкам агентства, доставка Stinger в Украину может занять около месяца.
Пентагон и Raytheon пока не комментировали информацию, распространенную в СМИ.
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