США увеличили обмен разведданными с Украиной — Bloomberg

28 апреля, 05:42
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Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

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США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с этим вопросом.

По информации одного из них, директор Национальной разведки Эврил Хэйнс сообщила Конгрессу об этом после того, как главный республиканец в комитете Палаты представителей по разведке, и его однопартиец, зампредседателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио, написали отдельные письма с призывом к администрации Джо Байдена снять ограничения.

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Отмечается, что расширенный обмен предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории «в этих регионах».

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Другой человек, сотрудник разведки, указал на то, что США активно обмениваются с Украиной своевременными разведданными, в том числе о территориях, удерживаемых Россией до нынешнего вторжения — части Донбасса и Крыме.

По мере развития войны, пишет издание, спецслужбы скорректировали правила обмена разведывательными данными, чтобы у операторов были указания, необходимые им для помощи Украине в своей защите.

Сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена будет передавать Украине больше разведданных о действиях России на востоке Украины и в Крыму.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   США Российская агрессия Конгресс США Американская разведка Украина Разведка США Война России против Украины

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