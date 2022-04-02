США второй раз за месяц перенесли испытания межконтинентальной баллистической ракеты 2 апреля, 06:44 Цей матеріал також доступний українською Испытание ракеты Minuteman III в 2017 году (Фото:U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley/Handout via REUTERS)

Представитель Воздушных Сил США (ВВС) Энн Стефанек заявила, что США второй раз за месяц отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.



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Об этом сообщает Reuters.

Следующее испытание запланировано на конец 2022 года.

«Решение об отмене испытаний ракеты LGM-30G Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при первой отсрочке. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года», — заявила Стефанек.

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В предыдущий раз испытания ракеты в начале марта были отменены после того, как 27 февраля диктатор Владимир Путин поручил перевести силы стратегического сдерживания РФ, включающие ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. США и НАТО резко осудили подобное решение.

Ракета Minuteman III, способная нести ядерную головку, является ключевой частью стратегического арсенала ВС США и «имеет дальность полета более 6 000 миль (9 660 с лишним км) и может двигаться со скоростью примерно 15 000 миль в час (24 000 км/ч)».

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