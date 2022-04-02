«Здесь один агрессор — Путин». В Белом доме отреагировали на атаку по нефтебазе в Белгороде 2 апреля, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Нефтебаза в Белгороде, 1 апреля (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на атаку по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор — Россия.

Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин.

«Здесь один агрессор — это президент Путин и российские военные под его руководством», — сказала Псаки, комментируя удар по Белгороду.

Видео дня

Она добавила, что эту войну начал российский диктатор Путин и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасные акты насилия. Псаки подчеркнула, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде.

«Я не собираюсь вдаваться в гипотетическое будущее», — сказала Псаки в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.