«Здесь один агрессор — Путин». В Белом доме отреагировали на атаку по нефтебазе в Белгороде

2 апреля, 00:02
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Нефтебаза в Белгороде, 1 апреля (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

Нефтебаза в Белгороде, 1 апреля (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на атаку по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор — Россия.

Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин.

«Здесь один агрессор — это президент Путин и российские военные под его руководством», — сказала Псаки, комментируя удар по Белгороду.

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Она добавила, что эту войну начал российский диктатор Путин и это российские войска бомбят украинские города и совершают ужасные акты насилия. Псаки подчеркнула, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде.

https://www.youtube.com/watch?v=bX--JjsWJN0

«Я не собираюсь вдаваться в гипотетическое будущее», — сказала Псаки в ответ на вопрос о возможных ударах Украины по российской территории в будущем.

https://twitter.com/jseldin/status/1509972172961464323

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Джен Псаки Белый дом Белгородская область Белгород Война России против Украины

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