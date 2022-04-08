Гарантии безопасности. США обсуждают, как предотвратить войны с Россией в будущем — Блинкен 8 апреля, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

США постоянно находятся в контакте с украинскими партнерами и союзниками. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны обсуждают как предотвратить возможные будущие войны с Россией.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

По словам Блинкена, стороны обсуждают, что может быть сделано, чтобы война в Украине больше не повторилась и как наша страна будет защищаться в будущем, если Россия снова прибегнет к агрессии.

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«И я не буду вдаваться в подробности того, что это может включать, но ряд стран говорит с Украиной именно об этом. И мы хотим сделать все возможное, чтобы после того, как эта российская агрессия закончится, и Украина полностью утвердить свой суверенитет и независимость, это не повторилось», — заявил госсекретарь.

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