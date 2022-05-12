США не будут предоставлять Украине ядерное оружие 12 мая, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

США не допускают возможности поставок Украине ядерного оружия. Вашингтон также не планирует принимать участие в боевых действиях на украинской территории.

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Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Что касается поставок ядерного оружия (Украине — ред.) — об этом не может идти и речи», — сказала Донфрид во время слушаний в сенате Конгресса США, на которых обсуждалась дополнительная помощь Украине.

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Представитель Госдепа добавила, что США оказывают помощь Украине в сфере безопасности и поставками вооружений. Она отметила, что война в Украине — это не конфликт между Вашингтоном и Москвой.

«Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну», — уточнила Донфрид.

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