«Может усилить Путина». Союзники Украины обеспокоены тем, что война затягивается — Bloomberg 25 августа, 16:39 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Союзники Украины обеспокоены тем, что развязанная Россией война перерастает в длительную борьбу и это может укрепить позицию российского диктатора Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что надежды на то, что украинские войска совершат окончательный прорыв в этом году, исчезают.

Как говорится в материал, европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Джо Байден может в конце концов попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с РФ, если Силы обороны не добьются значительного прогресса на поле боя.

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Bloomberg прогнозирует, что с политической точки зрения США будет все труднее продолжать оказывать помощь Украине. Ожидается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в Конгрессе этой осенью будет самой тяжелой. Прошедшие на этой неделе дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской партии подчеркнули растущее сопротивление партии относительно предоставления оружия и помощи Киеву.

При этом некоторые из союзников Украины все еще видят шанс, что ее войска прорвутся через российские позиции в этом году, прежде чем погода ухудшится.

По словам людей, продолжающаяся поддержка Украины со стороны США остается необходимой, поскольку одна только Европа не обладает военным потенциалом для достаточной поддержки Сил обороны.

Администрация Байдена неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.



В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.