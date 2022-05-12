Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию преступлений России

12 мая, 19:06
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ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию возможных злоупотреблений со стороны российских войск в Украине с целью привлечения виновных к ответственности.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, более 50 стран поддержали просьбу Киева о проведении специальной сессии Рады для рассмотрения «ухудшения ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии».

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Резолюция была принята значительным большинством голосов: 33 депутата проголосовали за, а двое — Китай и Эритрея — против. Также воздержались 12.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия ООН Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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