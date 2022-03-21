Словения возвращает своих дипломатов в Киев

21 марта, 02:00
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Премьер-министр Словении Янез Янши (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Премьер-министр Словении Янез Янши (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил, что словенская дипмиссия вернется в Киев.

"Уже скоро Словения отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они делают это по своей воле. Мы уже работаем, чтобы Европейский союз поступил так же. Украине нужна прямая дипломатическая помощь", - пишет Янши в своем Twitter.

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Ранее ряд западных посольств перенес свои дипломатические миссии во Львов. Работники других уехали из Украины.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Дипломатия Словения Дипломатические отношения Война России против Украины

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