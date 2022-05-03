Уже есть первый заказ. Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику 3 мая, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Флаг Словакии (Фото:myshoun / pixabay)

Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику. Государственное акционерное общество Конструкция — Оборона уже заключило контракт.

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Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Кова Какащикова, сообщает Pravda.

В ведомстве уточнили, что в первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2.

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«Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество Конструкция — Оборона заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2», — заключила пресс-секретарь.

Представители правительства неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.

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