Ситуация с поставками оружия значительно улучшилась, но есть две нерешенные проблемы — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Ситуация с поставками оружия в Украину в последнее время значительно улучшилась, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Однако остается еще две большие проблемы.
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Во время встречи глав МИД G7 в Германии Кулеба подчеркнул, что поставки гаубиц из США и некоторых европейских стран «очень помогают».
«Ситуация с поставками оружия значительно улучшилась, поставки гаубиц из США и некоторых европейских стран очень помогают», — сказал Кулеба.
Он также добавил, что на данный момент существует две большие проблемы в поставках оружия Украине, которые еще нужно решить. По его словам, первая — это поставки реактивных систем залпового огня MLRS. На данный момент ведутся переговоры с представителями G7 о возможности выделения украинским военным этих систем.
«Второй пробел, который надо заполнить — авиация. Это стало громкой историей на протяжении последних 2,5 месяца и вопрос остается нерешенным. Но в отличие от вопроса с MLRS, я не вижу немедленного решения этой проблемы», — уточнил Кулеба.
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