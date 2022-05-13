Ситуация с поставками оружия значительно улучшилась, но есть две нерешенные проблемы — Кулеба

13 мая, 16:49
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Ситуация с поставками оружия в Украину в последнее время значительно улучшилась, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Однако остается еще две большие проблемы.

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Во время встречи глав МИД G7 в Германии Кулеба подчеркнул, что поставки гаубиц из США и некоторых европейских стран «очень помогают».

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«Ситуация с поставками оружия значительно улучшилась, поставки гаубиц из США и некоторых европейских стран очень помогают», — сказал Кулеба.

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Он также добавил, что на данный момент существует две большие проблемы в поставках оружия Украине, которые еще нужно решить. По его словам, первая — это поставки реактивных систем залпового огня MLRS. На данный момент ведутся переговоры с представителями G7 о возможности выделения украинским военным этих систем.

«Второй пробел, который надо заполнить — авиация. Это стало громкой историей на протяжении последних 2,5 месяца и вопрос остается нерешенным. Но в отличие от вопроса с MLRS, я не вижу немедленного решения этой проблемы», — уточнил Кулеба.

https://www.youtube.com/watch?v=KC2wWAauJ-c
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   МИД Украины Вооружение Военная помощь Поставки оружия G7 Дмитрий Кулеба

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