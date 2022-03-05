Сингапур вводит санкции против России. Заденет банки и экспорт товаров двойного назначения 5 марта, 05:46 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Сингапур ввел санкции против четырех российских банков и запретил экспорт товаров двойного назначения.

Сингапур вводит односторонние санкции против России. Это первый за последние несколько десятков лет случай, когда страна вводит санкции без поддержки Совета Безопасности ООН, передает Bloomberg.

Санкции включают в себя экспортный контроль в отношении предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, адресные финансовые меры в отношении определенных российских банков и ограничения на операции с криптовалютой, которые могут использоваться для обхода финансовых санкций.

В частности, финансовым учреждениям в Сингапуре будет запрещено заключать сделки или устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими банками — ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и Россия.

Также введенные меры запрещают сингапурским финансовым учреждениям предоставлять услуги, которые могли бы помочь центральному банку России.

Пока Сингапур — единственная страна Юго-Восточной Азии, которая ввела санкции против России.

Напомним, что правительство Японии приняло решение ввести санкции против руководства Кремля из-за начала войны России против Украины. Санкции также направлены против белорусского диктатора Александра Лукашенко за причастность Беларуси к атаке на Украину.

Также Япония ввела санкции против Лукашенко, Путина, Лаврова и Медведева.

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