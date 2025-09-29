Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп стал более благосклонным к Украине, поскольку «любит поддерживать победителей».

Об этом Сикорский сказал во время интервью CNN.

Он отметил, что России становится сложнее продолжать войну из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Реклама

«Российское наступление иссякло… Украина уже атаковала примерно половину российских нефтеперерабатывающих заводов, что означает, что военной машине (России — ред.) становится все сложнее атаковать Украину. А президент Трамп, как известно, любит поддерживать победителей», — сказал польский министр.

Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин закончит войну против Украины, когда поймет, что не сможет ее выиграть. Для этого, по словам Сикорского, необходимо усилить давление на РФ и увеличить помощь Украине.

Сикорский также предположил, что война России против Украины может завершиться, как Первая мировая война — истощением ресурсов одной из сторон.

Последние заявления Трампа по Украине — главное

23 сентября на Генассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести «мощные пошлины» в отношении России, если та не завершит войну против Украины. Однако для их эффективности аналогичные действия должна предпринять и Европа.

В тот же день американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все свои территории, оккупированные Россией. Он также отметил, что РФ уже три с половиной года бесцельно воюет с Украиной и это не добавляет стране-агрессору престижа, а лишь делает ее похожей на «бумажного тигра».

28 сентября специальный представитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

По данным The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу предоставить ракеты Tomahawk.

26 сентября во время интервью изданию Axios Зеленский выразил уверенность, что американский президент теперь действительно стремится к победе Украины.