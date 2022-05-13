«У нас хорошие отношения». Швеция и Финляндия отреагировали на слова Эрдогана о членстве в НАТО 13 мая, 18:19 Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossigno)

Швеция и Финляндия удивлены заявлением президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана о членстве этих стран в НАТО. Однако они убеждены в том, что этот вопрос можно решить.

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Об этом сообщает SVT.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что лишь недавно несколько раз виделась со своим турецким коллегой.

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«У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим позитивные сообщения от всех стран», — заявила она.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его турецкий коллега положительно отреагировал на членство обеих скандинавских стран в НАТО.

«В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить» — добавил Хаависто.

13 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, являющаяся членом НАТО, не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в альянс.

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