«У нас хорошие отношения». Швеция и Финляндия отреагировали на слова Эрдогана о членстве в НАТО

13 мая, 18:19
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НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossigno)

НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossigno)

Швеция и Финляндия удивлены заявлением президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана о членстве этих стран в НАТО. Однако они убеждены в том, что этот вопрос можно решить.

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Об этом сообщает SVT.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что лишь недавно несколько раз виделась со своим турецким коллегой.

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«У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим позитивные сообщения от всех стран», — заявила она.

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его турецкий коллега положительно отреагировал на членство обеих скандинавских стран в НАТО.

«В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить» — добавил Хаависто.

https://www.youtube.com/watch?v=_2vh23YBHS4&feature=emb_imp_woyt

13 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, являющаяся членом НАТО, не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в альянс.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган

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