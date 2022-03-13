Шредер провел переговоры с Путиным и украинской делегацией — Bild 13 марта, 04:58 Цей матеріал також доступний українською Личная беседа Шредера с Путиным состоялась 10 марта — Bild (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Экс-канцлер Германии и лоббист РФ Герхард Шредер несколько часов разговаривал с российским диктатором Владимиром Путины и украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым по поводу прекращения войны в Украине, сообщает Bild.



По информации издания, личная беседа лоббиста с кремлевским лидером прошла 10 марта. Кроме того, бывший канцлер ФРГ продолжительное время общался с одним из ближайших советников Путина.

Отмечается, что Шредер и его жена снова вылетели из Москвы 12 марта в сторону Стамбула, где встречался с украинской делегацией 7 марта.

Как указывает Bild, в настоящее время украинская сторона ждет результатов переговоров экс-канцлера с Путиным. По данным издания, Шредер — единственный человек, имеющий прямой контакт с лидером РФ и руководством Украины.

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. По их итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

10 марта в Турции прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, но достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины. Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который был посредником на переговорах Кулебы и Лаврова, Путин не против прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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