Россия не должна выиграть эту войну — Шольц
Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Об этом сообщает Spiegel.
«Россия не должна выиграть эту войну», — заявил Шольц.
Он также призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска.
«Прекратите эту ужасную войну», — добавил он.
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