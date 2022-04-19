Россия не должна выиграть эту войну — Шольц 19 апреля, 20:40 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает Spiegel.

«Россия не должна выиграть эту войну», — заявил Шольц.

Он также призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска.

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«Прекратите эту ужасную войну», — добавил он.

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