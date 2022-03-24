Шольц призвал Путина к прекращению огня в Украине 24 марта, 01:18 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:@Bundeskanzler / Twitter)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора 23 марта с российским диктатором Владимиром Путиным призвал как можно скорее добиться прекращения огня в Украине.

Об этом говорится в сообщении официального представителя Федерального правительства Германии Штеффена Хебештрайта, опубликованном на сайте ведомства.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь позвонил президенту РФ Владимиру Путину и узнал о текущем состоянии усилий России и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации», — рассказал Хебештрайт.

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Как отмечается на сайте Кремля, при обсуждении ситуации вокруг Украины «внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей».

«Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах», — указано в сообщении.

По словам Хебештрайта, после разговора с Путиным Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Канцлер услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать тесный контакт», — подчеркнул спикер правительства Германии.

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