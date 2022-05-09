Мы не примем мир на условиях России — Шольц
Олаф Шольц (Фото:Britta Pedersen/Pool via REUTERS)
В своем обращении по случаю годовщины окончания Второй мировой войны канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность у том, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.
Война России против Украины — главные события 8 мая
Канцлер выразил уверенность, что свобода и безопасность победит рабство, насилие и диктатуру как и 77 лет назад
«Ясно одно: мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут — и мы тоже», — заявил Шольц.
Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину 9 мая.
Он отметил, что во время своего недавнего разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пригласил и его, и Шольца в Украину.
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