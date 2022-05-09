Мы не примем мир на условиях России — Шольц

9 мая, 03:52
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Олаф Шольц (Фото:Britta Pedersen/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц (Фото:Britta Pedersen/Pool via REUTERS)

В своем обращении по случаю годовщины окончания Второй мировой войны канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность у том, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Канцлер выразил уверенность, что свобода и безопасность победит рабство, насилие и диктатуру как и 77 лет назад

«Ясно одно: мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут — и мы тоже», — заявил Шольц.

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https://www.youtube.com/embed/YtRFzrnpynE
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Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину 9 мая.

Он отметил, что во время своего недавнего разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пригласил и его, и Шольца в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=lFQ-fBnUxg4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Германия Вторая мировая война Война в Украине День памяти и примирения Олаф Шольц Война России против Украины

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