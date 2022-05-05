Байден и Шольц подтвердили, что не признают легитимность изменения границ Украины 5 мая, 23:07 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц и Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден 5 мая провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Как сообщает пресс-служба федерального правительства Германии, главной темой была агрессивная война России против Украины. Собеседники согласились, что Украина должна продолжать получать «существенную и непрерывную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону».



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Байден и Шольц призвали Россию немедленно прекратить полномасштабную войну против Украины, вывести войска с украинской территории и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Они также подчеркнули, что не признают никаких шагов, которые противоречат суверенитету и территориальной целостности Украины, и будут считать их нелегитимными.



Ранее глава Бюро международной политики при президенте Польши Анджее Дуде Якуб Кумох также заявил, что страна не поддержит ни одно мирное соглашение, которое будет предусматривать сдачу части территории Украины России.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не пойдет на территориальные уступки России, чтобы достичь мира.

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