В Госдепе назвали «наградой» внесение ряда граждан США в санкционный список Кремля

22 апреля, 04:02
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Нед Прайс прокомментировал российские санкции (Фото:Marcus Evans/Twitter)

Нед Прайс прокомментировал российские санкции (Фото:Marcus Evans/Twitter)

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Спикер Госдепартамента США Нед Прайс назвал «наградой» попадание в санкционный список людей, которым запрещен въезд на территорию РФ.

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«Должен сказать, что это ничто иное как награда — заслужить гнев правительства, которое обманывает собственный народ, чинит жестокости у своих соседей и стремится создать мир, где свобода и право выбора становятся изгнанниками», — заявил Прайс.

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Он отметил, что для него является честью попасть в список с чиновниками и людьми, которые помогают бороться с российской агрессией.

https://www.youtube.com/embed/697Q4RRqMqE

21 апреля МИД России ввел персональные санкции против 29 граждан США.

Таким образом Россия запретила въезд на территорию своей страны следующим лицам:

  • Камала Харрис (вице-президент США);
  • Кэтлин Хикс (первый заместитель министра обороны);
  • Кристофер Грэйди (заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов);
  • Джон Кирби (заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны);
  • Рональд Кляйн (руководитель Аппарата Белого дома);
  • Эйван Райан (секретарь президентского кабинета, супруга госсекретаря Энтони Блинкена);
  • Маргарет Гудлэндер (советник министра юстиции);
  • Дуглас Эмхоф (супруг вице-президента Камалы Харрис);
  • Роберт Каган (политолог, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд);
  • Эдвард Прайс (официальный представитель Государственного департамента);
  • Ричард/Рэйчел Левин (заместитель министра здравоохранения);
  • Брайан Мойнихан (председатель и главный исполнительный директор Bank of America);
  • Марк Цукерберг (соучредитель и глава совета директоров компании Мета);
  • Кэти Уорден (президент и главный исполнительный директор компании Northrop Corporation);
  • Фиби Новакович (президент компании General Dynamics);
  • Майкл Петтерс (президент компании Huntington Ingalls Industries);
  • Уильям Браун (президент компании L3Harris Technologies);
  • Вахид Наваби (президент компании AeroVironment);
  • Роджер Кроун (президент компании Leidos Holdings Inc);
  • Горацио Розански (президент компании
  • Booz Allen Hamilton);
  • Эйлин Дрейк (президент компании Aerojet Rocketdyne);
  • Дэвид Дептуа (руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies);
  • Райан Рослански (главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn);
  • Джордж Стефанопулос (ведущий телеканала ABC);
  • Мэтью Крониг (заместитель директора НПО Центр по стратегической безопасности Скоукрофта);
  • Дэвид Игнатиус (журналист, эксперт Центра Вильсона);
  • Эдвард Асеведо (бывший член законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Центра Вильсона);
  • Кевин Ротрок (эксперт Центра Вильсона, главный редактор англоязычной версии медиапортала Медуза);
  • Бианна Голодрыга (старший международный аналитик телеканала CNN).
https://www.youtube.com/embed/U_wyyBC_JU8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Россия Госдеп Госдеп США Санкции россии Война России против Украины

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