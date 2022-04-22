В Госдепе назвали «наградой» внесение ряда граждан США в санкционный список Кремля 22 апреля, 04:02 Цей матеріал також доступний українською Нед Прайс прокомментировал российские санкции (Фото:Marcus Evans/Twitter)

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс назвал «наградой» попадание в санкционный список людей, которым запрещен въезд на территорию РФ.

«Должен сказать, что это ничто иное как награда — заслужить гнев правительства, которое обманывает собственный народ, чинит жестокости у своих соседей и стремится создать мир, где свобода и право выбора становятся изгнанниками», — заявил Прайс.

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Он отметил, что для него является честью попасть в список с чиновниками и людьми, которые помогают бороться с российской агрессией.

21 апреля МИД России ввел персональные санкции против 29 граждан США.

Таким образом Россия запретила въезд на территорию своей страны следующим лицам:

Камала Харрис ( вице-президент США);

вице-президент США); Кэтлин Хикс ( первый заместитель министра обороны);

первый заместитель министра обороны); Кристофер Грэйди ( заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов);

заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов); Джон Кирби ( заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны);

заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны); Рональд Кляйн ( руководитель Аппарата Белого дома);

руководитель Аппарата Белого дома); Эйван Райан ( секретарь президентского кабинета, супруга госсекретаря Энтони Блинкена);

секретарь президентского кабинета, супруга госсекретаря Энтони Блинкена); Маргарет Гудлэндер ( советник министра юстиции);

советник министра юстиции); Дуглас Эмхоф ( супруг вице-президента Камалы Харрис);

супруг вице-президента Камалы Харрис); Роберт Каган ( политолог, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд);

политолог, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд); Эдвард Прайс ( официальный представитель Государственного департамента);

официальный представитель Государственного департамента); Ричард/Рэйчел Левин ( заместитель министра здравоохранения);

заместитель министра здравоохранения); Брайан Мойнихан ( председатель и главный исполнительный директор Bank of America);

председатель и главный исполнительный директор Bank of America); Марк Цукерберг ( соучредитель и глава совета директоров компании Мета);

соучредитель и глава совета директоров компании Мета); Кэти Уорден ( президент и главный исполнительный директор компании Northrop Corporation);

президент и главный исполнительный директор компании Northrop Corporation); Фиби Новакович ( президент компании General Dynamics);

президент компании General Dynamics); Майкл Петтерс ( президент компании Huntington Ingalls Industries);

президент компании Huntington Ingalls Industries); Уильям Браун ( президент компании L3Harris Technologies);

президент компании L3Harris Technologies); Вахид Наваби ( президент компании AeroVironment);

президент компании AeroVironment); Роджер Кроун ( президент компании Leidos Holdings Inc);

президент компании Leidos Holdings Inc); Горацио Розански ( президент компании

президент компании Booz Allen Hamilton);

Эйлин Дрейк ( президент компании Aerojet Rocketdyne);

президент компании Aerojet Rocketdyne); Дэвид Дептуа ( руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies);

руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies); Райан Рослански ( главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn);

главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn); Джордж Стефанопулос ( ведущий телеканала ABC);

ведущий телеканала ABC); Мэтью Крониг ( заместитель директора НПО Центр по стратегической безопасности Скоукрофта);

заместитель директора НПО Центр по стратегической безопасности Скоукрофта); Дэвид Игнатиус ( журналист, эксперт Центра Вильсона);

журналист, эксперт Центра Вильсона); Эдвард Асеведо ( бывший член законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Центра Вильсона);

бывший член законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Центра Вильсона); Кевин Ротрок ( эксперт Центра Вильсона, главный редактор англоязычной версии медиапортала Медуза);

эксперт Центра Вильсона, главный редактор англоязычной версии медиапортала Медуза); Бианна Голодрыга ( старший международный аналитик телеканала CNN).

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