Абрамович, Миллер и другие. Австралия ввела санкции против российских олигархов

14 марта, 05:10
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Абрамович и еще 32 человека попали под санкции Австралии (Фото:Reuters/John Sibley)

Абрамович и еще 32 человека попали под санкции Австралии (Фото:Reuters/John Sibley)

Австралия объявила о новых санкциях против российских олигархов, ключевых бизнесменов и членов их семей, сообщает CNN.

Как сообщает министерство иностранных дел Австралии, под санкции попали 33 человека: экс-владелец Челси Роман Абрамович, генеральный директор Газпрома Алексей Миллер и глава правления одного из крупнейших авиаперевозчиков РФ Россия Дмитрий Лебедев.

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«Объявленные сегодня санкции усиливают приверженность Австралии санкциям в отношении тех людей, которые накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в главы МИД Австралии Маризы Пейн.

Она отметила, что многие из этих олигархов способствовали или получали непосредственную выгоду от незаконных и непростительных действий Кремля в Украине с 2014 года.

Ранее Австралия объявила о введении санкций в отношений лиц в России, распространяющих пропаганду и дезинформацию.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Алексей Миллер Австралия Олигархи Роман Абрамович Санкции Война России против Украины

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