Новая Зеландии ввела санкции против Путина и его свиты

18 марта, 00:13
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Кремлевский диктатор Путин вновь попал под санкции (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Путин вновь попал под санкции (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В Новой Зеландии ввели в действие первый пакет санкций против России за начало войны против Украины. Под персональные санкции попали кремлевский диктатор Владимир Путин и его сообщники.

Об этом сообщает местный сайт Stuff.

В санкционный список, кроме Путина, попали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу.

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Также в списке глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ России Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.

Санкции также применены к 19 организациям, среди которых Промсвязьбанк. Под санкциями оказались АО Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод, 558 Авиационный ремонтный завод и компания Интеграл, а также АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей.

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17 марта вступил в силу также запрет на поездки в отношении 364 политических деятелей, военнослужащих и журналистов.

18 марта начался 23 день с начала войны России против Украины. Оккупанты не смогли совершить блицкриг, в то же время изоляция России усиливается.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Владимир Путин Санкции против России Новая Зеландия Война России против Украины

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