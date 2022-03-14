В российском минобороны заявили, что планируют удары по украинским предприятиям оборонного комплекса 14 марта, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В российском министерстве обороны заявили, что планируют новые удары по «предприятиям оборонно-промышленного комплекса» Украины и «местам пребывания иностранных наемников».

Как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, Россия планирует вывести из строя «предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины», которые производят, ремонтируют и восстанавливают вооружение. В РФ обвинили Украину в якобы ударе «тактической ракетой Точка-У с кассетным боеприпасом по Донецку».



В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли информацию об «обстреле густонаселенного квартала» в Донецке Точкой-У. Там сообщили, что на видео с моментом якобы попадания снаряда небольшой взрыв, который не может быть взрывом снаряда, выпущенного комплексом Точка-У. Также «последствия взрыва» не соответствуют попаданию снаряда Точки-У, после которого остается двигатель.



Также в минобороны РФ заявили, что будут беспощадно наносить удары по «местам нахождения иностранных наемников». Россия взяла на себя ответственность за удары по населенным пунктам Федоровка, Винаровка и Антополь (в последнем погибли девять мирных жителей), а также по заводу Антонов, откуда якобы вели огонь по российским оккупантам.

В России ложно утверждают, что наносят удары «только по военным объектом». Российские оккупанты обстреливают роддомы, детские больницы, школы, детские сады, университеты, жилые кварталы, церкви и площади. Только 14 марта в Киеве в результате обстрела РФ поврежден жилой многоэтажный дом на Оболони. Также есть доказательства использования Россией неуправляемых бомб в жилых кварталах, что является военным преступлением.

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