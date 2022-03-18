Российские правительственные самолеты совершили ряд необычных перелетов — СМИ 18 марта, 17:46 Цей матеріал також доступний українською Российский Сухой Суперджет 100 (Фото:REUTERS/Marina Lystseva)

Семь российских правительственных самолетов утром в четверг, 17 марта, вылетели из Москвы на восток, — об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на данные онлайн-сервиса Flightradar24.

По данным Flightradar24, самолет-ретранслятор Ту-214СР номер RA-64516, который обеспечивает правительственную связь, в полдесятого утра по местному времени 17 марта вылетел из Внуково в Омск, приземлился и тут же вылетел обратно в Москву.



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В девять утра по местному времени Ту-214ПУ номер RA-64532 вылетел в Новосибирск и вернулся обратно. Русская служба BBC пишет, что на этом самолете установлены системы для контроля и управления государственными службами, поэтому обычно его используют для перелетов руководителей страны.

Ил-96−300 номер RA-96017 из специального летного отряда Россия в 11:45 по местному времени вылетел из Внуково, описал широкую дугу над северными регионами и отправился в сторону Москвы. Как сообщает издание, в районе Сургута был отключен его транспондер, который позволяет отслеживать самолет в полете.

Ан-148−100ЕА номер RA-61716 из специального летного отряда Россия в 13:32 по местному времени направился в Уфу, а через несколько минут после посадки вылетел обратно в Москву.

Airbus A-319 в 10 утра по местному времени вылетел в Новосибирск и тут же вернулся. При этом, судя по данным Flightradar24, самолет не садился, а снизился до высоты в несколько десятков метров, набрал высоту и взял курс на Москву.

Сухой Суперджет RA-89039 в 10 утра по Москве вылетел в Тюмень, а Ту-204 RA-64058 примерно в это же время направился в Сибирь, его транспондер отключился в районе Когалыма.



Русская служба BBC отмечает, что все самолеты принадлежат СЛО Россия, который перевозит чиновников, высокопоставленных должностных лиц и руководителей государства. Он подчиняется управлению делами российского диктатора Владимира Путина.

После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а авиаотрасль страны-агрессора попала под жесткие санкции. По состоянию на 17 марта российские авиакомпании способны выполнять рейсы только в восемь стран мира.

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