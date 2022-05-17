Россия высылает двух финских дипломатов

17 мая, 16:34
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Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta via pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta via pixabay)

Посол Финляндии в России Антти Хелантерья был вызван в МИД России в Москве и уведомлен о решении России выслать двух сотрудников посольства Финляндии в рамках дипломатического ответа.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщает CNN.

Россия обвинила Финляндию в том, что она якобы покрывает преступления украинских националистов.

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«Послу было представлено заявление решительного протеста в связи с необоснованной высылкой из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, в том числе поставках оружия киевскому режиму и сокрытии преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — говорится в сообщении российского ведомства.

17 мая парламент Финляндии 17 мая поддержал подачу заявки на вступление страны в НАТО.

17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

https://www.youtube.com/watch?v=_2vh23YBHS4

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки о вступлении.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия МИД России Финляндия Война России против Украины

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