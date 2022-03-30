Гарантии безопасности. Россия не будет иметь права выступить против предоставления Украине защиты — Чалый 30 марта, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Александр Чалый (Фото:twitter.com/RadioVesti)

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь права вето запретить другим помочь защищаться нашей стране.

Война России против Украины — главные события 30 марта



В эфире Украина 24 он уточнил, что сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, или же предоставить своих военных из-за угрозы Россией расценить это, как прямое вмешательство.

Видео дня

«При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, которая позволяет другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет», — заявил Чалый.

После заключения договора, странам больше не понадобится «разрешение» от России.

«Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую формулу, то в будущем уже будет предварительное согласие России, что если возникнет подобная ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или предоставить вооруженные силы — им не надо будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент», — добавил Чалый.

29 марта состоялись первые переговоры представителей Украины и России, по итогам которых общественности были представлены результаты — концепцию договора о гарантиях безопасности для Украины.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в ближайшее время может состояться встреча президентов Украины и России. Тем временем в Кремле заявили, что мирные переговоры в Стамбуле пока не дали чего-то многообещающего.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.