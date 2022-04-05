Россия уже депортировала более 600 тысяч украинцев — российский посол в ООН 5 апреля, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Флаг России (иллюстративное фото) (Фото:IGORN / pixabay)

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что с начала вторжения РФ в Украину в Россию депортировали более 600 тысяч человек, в том числе более 119 тысяч детей.

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Небензя, который выступал после обращения в Совбез президента Украины Владимира Зеленского, возразил, что этот вывоз является массовой депортацией, что подчеркивают власти Украины.

Видео дня

«И мы не говорим о каком-либо виде принуждения или похищения, как это любят представлять наши западные партнеры, а скорее о добровольном решении этих людей, о чем свидетельствуют многие из тех видео, которые доступны в социальных сетях», — сказал Небензя.

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По информации ООН, более 4 млн человек были вынуждены покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи.

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