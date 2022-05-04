В МИД России заявили, что в Азове есть «израильские наемники». В ОП назвали это «дефицитом кокаина» 4 мая, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Полк Азов уничтожает военную технику оккупантов (Фото:Polk_Azov / twitter)

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что на стороне Украины в составе полка Азов «фактически бок о бок» воюют «израильские наемники».

Война России против Украины — главные события 4 мая

Представитель российского зарубежного ведомства Мария Захарова в интервью Radio Sputnik заявила, что якобы своими глазами видела видео и фотоматериалы из Мариуполя, подтверждающие это и, по ее словам, власти Израиля также знают об этих «фактах».

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В Офисе президента Украины назвали подобные заявления России следствием «дефицита кокаина».

«В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Похоже, дефицит кокаина заставил работников МИД РФ перейти на что-то тяжелее», — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».

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