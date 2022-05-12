«Должны учитывать все варианты». Россия призвала учитывать возможность применения ядерного оружия
Флаг России (Фото:EvgeniT / pixabay)
Российская Федерация не может исключать возможность применения ядерного оружия. Особенно когда ей якобы угрожают.
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Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News.
«Я считаю, что если вы имеете дело с ядерным государством, если вы угрожаете военному государству, вы должны учитывать все варианты, которые есть на столе», — отметил он.
Ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия. 8 мая директор ЦРУ заявил, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.
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