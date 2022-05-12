«Должны учитывать все варианты». Россия призвала учитывать возможность применения ядерного оружия 12 мая, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Флаг России (Фото:EvgeniT / pixabay)

Российская Федерация не может исключать возможность применения ядерного оружия. Особенно когда ей якобы угрожают.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News.

«Я считаю, что если вы имеете дело с ядерным государством, если вы угрожаете военному государству, вы должны учитывать все варианты, которые есть на столе», — отметил он.

Видео дня

Ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия. 8 мая директор ЦРУ заявил, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.