Первые российские войска, которые отступили из Киевской области, появились на Донбассе — Пентагон
Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что первые российские подразделения, которые отступили из Киевской области, начали появляться на Донбассе. Об этом сообщает CNN.
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По его словам, речь о подразделениях, которые отступили из северных регионов Украины и Киевской области и вернулись в Россию и Беларусь для восполнения потерь перед отправкой на Донбасс.
«Они уже стянули в регион значительное количество сил… По нашим оценкам, в Украине в общей сложности находится 65 боеспособных батальонно-тактических групп. И они действительно находятся в восточных и южных частях Украины. За пределами юга и востока Украины БТГ нет… В ближайшие дни они постараются перебросить дополнительные БТГ», — сказал представитель Пентагона журналистам.
По данным Генштаба ВСУ, Россия пытается закончить подготовку к наступлению на востоке Украины, основные усилия оккупантов сосредоточены на попытках захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Славянск.
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