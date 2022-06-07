Россия не сможет сохранить свой военный потенциал — Шольц

7 июня, 23:57
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Москва не сможет сохранить свой военный потенциал из-за жестких санкций Запада, введенных в ответ на вторжение России в Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает Голос Америки.

Он подчеркнул, что санкции отбросят российскую экономику на десятилетия назад.

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«У нас сейчас есть обширные санкции, которые отбросят российскую экономику на десятилетия назад. Это означает, что она не сможет участвовать в мировом экономическом и технологическом прогрессе», — сказал Шольц журналистам в ходе визита в Вильнюс.

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Он добавил, что России не удастся сохранить свой военный потенциал на прежнем уровне.

https://www.youtube.com/watch?v=OMNrarY9nPs

«Согласно прогнозам, это значит, что Россия даже не сможет сохранить свой военный потенциал на прежнем уровне», — заявил Шольц.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Санкции против России Олаф Шольц Война России против Украины

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