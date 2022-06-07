Россия не сможет сохранить свой военный потенциал — Шольц 7 июня, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Москва не сможет сохранить свой военный потенциал из-за жестких санкций Запада, введенных в ответ на вторжение России в Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает Голос Америки.

Он подчеркнул, что санкции отбросят российскую экономику на десятилетия назад.

«У нас сейчас есть обширные санкции, которые отбросят российскую экономику на десятилетия назад. Это означает, что она не сможет участвовать в мировом экономическом и технологическом прогрессе», — сказал Шольц журналистам в ходе визита в Вильнюс.

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Он добавил, что России не удастся сохранить свой военный потенциал на прежнем уровне.

«Согласно прогнозам, это значит, что Россия даже не сможет сохранить свой военный потенциал на прежнем уровне», — заявил Шольц.

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