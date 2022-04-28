«Отходят от Мариуполя». На Донбассе оккупанты продвигаются «медленно» и «неравномерно» — Минобороны США

28 апреля, 20:00
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Российские оккупанты в Мариуполе, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Мариуполе, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Донбассе российские войска продвигаются «медленно» и «неравномерно» из-за проблем с логистикой, заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает CNN.

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По оценке США, такое передвижение российских оккупантов связано с сопротивлением Украины, а также с проблемами с логистикой.

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Американский чиновник добавил, что эти проблемы не позволяют российским силам продвинуться более чем на «несколько километров или около того в любой день, просто потому, что они не хотят слишком сильно ослаблять тыл».

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Также у США есть информация о том, что некоторые российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел к России, о чем свидетельствуют продолжающиеся российские удары по городу.

При этом российские оккупанты по-прежнему сталкиваются с проблемами морального духа и сплоченности. Особенно в связи с тем, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп.

«У нас есть некоторые ранние признаки того, что, хотя призывники начинают с высоким моральным духом, потому что они пропитаны российской пропагандой, не проходит много времени, прежде чем этот моральный дух будет подорван, как только они попадут в бой и столкнутся с украинским сопротивлением», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=R-TAfppaEHQ

28 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что на донецком направлении группировка оккупантов продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс США Донецкая область Мариуполь Луганская область Логистика

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