Россия не избежит ответственности за преступления путем выхода из международных организаций — ПАСЕ

15 марта, 20:36
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ПАСЕ (Фото:REUTERS/Vincent Kessle)

ПАСЕ (Фото:REUTERS/Vincent Kessle)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заверила, что Россия не уйдет от ответственности за тяжкие преступления путем выхода из международных организаций и соглашений.

Об этом сообщил Гюндуз Мамедов, эксперт по международному уголовному праву, заместитель генерального прокурора Украины в 2019—2021 годах.

Тем самым в ПАСЕ отреагировала на сегодняшний выход России из Совета Европы.

https://twitter.com/MamedovGyunduz/status/1503768957731459084

15 марта Россия объявила, что выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Совет Европы ПАСЕ Гюндуз Мамедов Война России против Украины

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