Россия не избежит ответственности за преступления путем выхода из международных организаций — ПАСЕ 15 марта, 20:36 Цей матеріал також доступний українською ПАСЕ (Фото:REUTERS/Vincent Kessle)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заверила, что Россия не уйдет от ответственности за тяжкие преступления путем выхода из международных организаций и соглашений.

Об этом сообщил Гюндуз Мамедов, эксперт по международному уголовному праву, заместитель генерального прокурора Украины в 2019—2021 годах.

Тем самым в ПАСЕ отреагировала на сегодняшний выход России из Совета Европы.

15 марта Россия объявила, что выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой.

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