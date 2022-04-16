«Наверняка в курсе». МИД России ждет ответа Джонсона на возможность обмена пленных британцев на Медведчука 16 апреля, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В министерстве иностранных дел России ждут реакции британского премьера Бориса Джонсона на возможность обмена пленных британцев на задержанного в Украине народного депутата Виктора Медведчука.

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Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

В субботу, 16 апреля, жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к британской стороне с предложением просить премьер-министра добиться обмена задержанных Эйдена Эйслена и Шона Питера на Виктора Медведчука.

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«Ездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс (глава МИД Великобритании — ред.) расскажет, что британцы там в принципе делали», — отметила она.

15 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук должен получить меру пресечения в виде содержания под стражей после побега из-под домашнего ареста.

Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Жена Медведчука Оксана Марченко 13 апреля обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовала освободить его, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».

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