«Ставки слишком высоки». России нельзя оставить никакой надежды на победу — глава МИД Франции 1 апреля, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащие РФ в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Мир должен сделать все для того, чтобы у России не было шансов на победу в войне против Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об этом сообщает CNN.

Он призвал к усилению военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

«Нельзя оставить России никакой надежды на победу, нынешние ставки для нас имеют стратегическое значение», — сказал он.

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Французский министр подчеркнул, что Украина и ее партнеры не должны идти на уступки.

«Есть вполне ясная цель — не идти ни на какие уступки и прилагать все усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и начала реальных переговоров», — уточнил он.

Ле Дриан заявил, что Франция намерена убедить всех своих партнеров, что вторжение России в Украину касается абсолютно всех, поскольку «является отрицанием принципов и обязательств, которые защищают всех нас».

Он также повторил призывы к Европе отказаться от зависимости от российских углеводородов.

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