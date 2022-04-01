«Ставки слишком высоки». России нельзя оставить никакой надежды на победу — глава МИД Франции
Военнослужащие РФ в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Мир должен сделать все для того, чтобы у России не было шансов на победу в войне против Украины, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
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Об этом сообщает CNN.
Он призвал к усилению военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.
«Нельзя оставить России никакой надежды на победу, нынешние ставки для нас имеют стратегическое значение», — сказал он.
Французский министр подчеркнул, что Украина и ее партнеры не должны идти на уступки.
«Есть вполне ясная цель — не идти ни на какие уступки и прилагать все усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и начала реальных переговоров», — уточнил он.
Ле Дриан заявил, что Франция намерена убедить всех своих партнеров, что вторжение России в Украину касается абсолютно всех, поскольку «является отрицанием принципов и обязательств, которые защищают всех нас».
Он также повторил призывы к Европе отказаться от зависимости от российских углеводородов.
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