Репутация РФ — ничто. Подоляк прокомментировал информацию об обращении Кремля за помощью к Китаю

14 марта, 03:10
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СМИ сообщили, что Кремль обратился за помощью к Китаю (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

СМИ сообщили, что Кремль обратился за помощью к Китаю (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о том, что Россия просит Китай предоставить технику и экономическую помощь из-за начала войны против Украины.

«На фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация РФ — ничто. Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-то (РБ, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину?», — заявил Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503134746649538570

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь.

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на американских чиновников. В КНР говорят, что «никогда об этом не слышали».

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Китай Михаил Подоляк Война России против Украины

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