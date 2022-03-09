РФ уже не планирует свержения власти в Украине — МИД России 9 марта, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Здание МИД РФ (Фото:МИД РФ via Facebook)

Спикер МИД России Мария Захарова утверждает, что российские власти уже не планируют свержения действующей власти в Украине в рамках полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

Об этом сообщает Интерфакс.

Она добавила, что в планы Кремля якобы не входит оккупация Украины.

«В ее (войны — ред.) задачи не входят ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», — заверила представитель МИД РФ.

Среди причин нападения России на Украину она назвала «нелояльность» украинской власти к россиянам и отказ от сдачи Донбасса. Захарова добавила, что Россия продолжает совершать так называемую «спецоперацию» в Украине.

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