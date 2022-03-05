Россия готова отправить в Украину еще 1000 наемников, города могут «бомбардировать до подчинения» — CNN 5 марта, 05:03 Цей матеріал також доступний українською Женщина стоит среди обломков здания школы, разрушенного в результате обстрелов оккупантов РФ в Житомире. 4 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Чиновники США и НАТО в начале этой недели заметили изменения в стратегии России по атаке на Украину. По их мнению, теперь РФ, вероятно, готова «бомбардировать города до подчинения», что может привести к значительному количеству жертв среди гражданского населения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника западной разведки.



Чиновник назвал такой возможный подход «грубым». Он добавил, что его опыт общения с российским руководством и президентом РФ Владимиром Путиным «приводит меня к выводу, что у них совсем другие стандарты, когда речь идет об уважении к человеческой жизни».

«Тяжелое вооружение не только тяжелее по весу, но и тяжелее с точки зрения урона, который оно может нанести. И оно гораздо менее избирательно. Значит, будет больше жертв», — сказал собеседник CNN.

Также другой американский чиновник заявил телеканалу о намерении РФ отправить в Украину в ближайшие дни или недели еще 1000 наемников.

По его словам, они станут подкреплением для отступающих российских войск. Собеседник CNN объяснил: США считают, что находящиеся в Украине наемники «плохо действовали, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением украинцев», и около 200 из них уже уничтожены.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 9000 человек личного состава.

3 марта CNN сообщил, что на территории Украины уже находятся 90% российских сил, которые Россия месяцами стягивала к украинским границам.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующие дни войны в Украине могут быть более тяжелыми, поскольку войска РФ перебрасывают в страну тяжелое вооружение. Также он подтвердил использование Россией кассетных бомб.

5 марта — десятый день от начала вторжения РФ в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

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