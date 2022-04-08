Россия угрожала «последствиями» странам, которые не проголосуют против ее исключения в ООН — CNN

8 апреля, 00:06
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Россию исключили из Совета по правам человека в ООН (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Россию исключили из Совета по правам человека в ООН (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Российская делегация распространила среди стран ООН записку, напугав «последствиями» тех, кто не проголосует против исключения РФ из Совета по правам человека.

Телеканал CNN опубликовал текст записки.

«Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг», — заявила российская делегация.

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7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

За резолюцию проголосовали 93 страны, 24 выступили против, 58 — воздержались.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия ООН Война России против Украины

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