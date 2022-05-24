Россия не изменится мгновенно после прекращения огня в Украине — глава МИД Польши 24 мая, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Збигнев Рау (Фото:Zbigniew Rau/Facebook)

Даже после прекращения огня на территории Украины Россия останется угрозой миру на континенте.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Такое мнение министр иностранных дел Польши Збигнев Рау озвучил на встрече с немецкой коллегой, сообщает CNN.

Глава польского МИД не верит в мгновенное превращение России в мирное государство после прекращения огня в Украине. Дипломат признал, что опасается вторжения российских войск в Польшу либо другую страну восточного фланга НАТО.

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«Мнение о том, что Россия изменится немедленно после согласования режима огня, является мечтой. Она будет оставаться угрозой миру в Европе», — заявил Рау.

Ради европейской безопасности Польша и Германия, по мнению министра, обязаны приложить усилия для «стратегического поражения» РФ. Им станет восстановление Украиной контроля за всей признанной миром территорией.

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